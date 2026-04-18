la bcc per il bene comune

Oggi alle 17, si svolge presso il PalaCattani di Faenza l’assemblea dei soci della Bcc. L’incontro prevede l’approvazione del bilancio al 31 dicembre dell’anno scorso. La riunione si svolge in un luogo pubblico e aperto ai partecipanti che rappresentano i soci della banca. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo ai dettagli dell’ordine del giorno.

di Marco Pincipini FAENZA (Ravenna) Oggi, alle 17, è convocata l’Assemblea dei Soci LA BCC al PalaCattani di Faenza, per l’approvazione del bilancio al 31.12.2025. Si tratta di un appuntamento fondamentale per la nostra Cooperativa, perché favorisce l’interscambio fra gli amministratori ed i Soci, dando seguito alle partecipate riunioni informative zonali. L’Assemblea garantisce la centralità dei Soci, per dare attuazione ai principi di solidarietà, mutualità e crescita sostenibile del territorio, contenuti nell’art. 2 del nostro Statuto. LA BCC, come Banca locale, si caratterizza per il suo ruolo a favore dell’economia locale, delle famiglie e delle imprese che operano sul nostro territorio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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Panel#2 - 08/02/2026 – FINANZA E BENE COMUNE

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