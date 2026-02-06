Il progetto sposa bene la mission della Bcc

La Bcc ravennate, forlivese e imolese, conferma anche quest’anno il suo supporto al Campionato di Giornalismo del Resto del Carlino. La banca ha scelto di sostenere questa iniziativa, che punta a valorizzare i giovani talenti, ritenendo che si sposi bene con la sua mission. L’ente bancario vuole essere vicino alla comunità e promuovere l’informazione tra le nuove generazioni.

LA BCC ravennate, forlivese e imolese ha confermato anche quest'anno il suo sostegno al Campionato di Giornalismo, promosso dal Resto del Carlino. "I giovani devono sviluppare la capacità di esprimere, descrivere e veicolare le loro emozioni – afferma Emanuela Bacchilega, Vice Presidente della BCC ravennate, forlivese e imolese con delega alla Sostenibilità –. Gli studenti vengono aiutati ad affrontare tematiche economiche e sociali, sviluppando il loro senso critico. L'attività risulta molto importante per imparare ad analizzare le testate giornalistiche, approfondire la stesura degli articoli ed apprendere le modalità con cui si costruiscono le notizie".

