A Vimercate la lotta ai tumori si fa più forte. Le strutture aumentano le prestazioni e i ricoveri, mentre si stringono nuove collaborazioni per garantire ai pazienti le cure migliori. La città si impegna a migliorare l’assistenza oncologica, con uno sguardo anche alla prevenzione e alla qualità della vita.

Lotta al cancro, a Vimercate aumentano prestazioni, ricoveri e collaborazioni prestigiose per offrire il meglio ai pazienti. Va in questa direzione la ricerca "in stato avanzato" con il Cnr sul tumore del colon, che analizza l’impatto della dieta mediterranea sul microbiota, l’ecosistema di microrganismi che popolano l’intestino, e gli effetti positivi di questa interazione sull’efficacia dei trattamenti oncologici. "Un esempio concreto di come lo studio si traduca in attenzione quotidiana alla salute delle persone", dice il primario Salvatore Artale. Un tipo di malattia "in aumento sugli under 50". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - I trattamenti oncologici. La battaglia ai tumori passa pure dalla tavola

La ASL di Pescara ha pubblicato un bando per contributi destinati ai pazienti oncologici.

Ogni paziente è unico e la medicina moderna evolve verso trattamenti personalizzati, costruite sui bisogni individuali della persona. Accanto ai trattamenti oncologici