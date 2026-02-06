Incubo Serie A la Coppa Italia ruba un posto in Europa | perché il settimo posto è a rischio

La Juventus è uscita dalla Coppa Italia, e questa perdita potrebbe costare cara in chiave europea. Il settimo posto in campionato rischia di diventare più importante del previsto, perché ora le squadre italiane in corsa devono fare i conti con questa novità. In ballo ci sono più di un semplice piazzamento: potrebbe cambiare le regole del gioco per molte società.

L'uscita di scena della Juventus dai radar della Coppa Italia non rappresenta soltanto un verdetto sportivo isolato, ma innesca una reazione a catena che rischia di ridisegnare i confini dell'Europa per l'intera Serie A. Con il tabellone che ora vede Lazio, Bologna e Atalanta contendersi un posto nella finalissima di Roma, il sistema di assegnazione degli slot per le competizioni continentali della prossima stagione entra in una fase di profonda incertezza. Se il trofeo dovesse finire nelle mani di una compagine attualmente fuori dalle prime sei posizioni della classifica, il settimo posto in campionato perderebbe istantaneamente il suo valore europeo, blindando l'accesso alle coppe alle sole eccellenze del torneo.

