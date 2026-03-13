Top Spin Messina di scena in Sardegna obiettivo blindare il terzo posto

La Top Spin Messina WatchesTogether affronta in trasferta il Santa Tecla Nulvi nella quinta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 maschile di tennistavolo. La squadra cerca di consolidare il terzo posto in classifica, in vista della fase finale della stagione. La partita si svolge in Sardegna, con i giocatori pronti a dare il massimo per ottenere un risultato positivo.

La squadra del presidente Giorgio Quartuccio, terza in classifica, è attesa sabato dalla gara valida per la 5^ giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Rush finale nel torneo di Serie A1 maschile di tennistavolo. La Top Spin Messina WatchesTogether è attesa dalla gara in trasferta contro il Santa Tecla Nulvi, valida per la 5^ giornata di ritorno. Match in programma al Palazzetto dello Sport di Nulvi (SS), sabato alle ore 16. La squadra del presidente Giorgio Quartuccio è chiamata a rafforzare il terzo posto per blindare l’accesso ai playoff scudetto che assegneranno il titolo mettendo di fronte le prime quattro classificate della regular season. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

