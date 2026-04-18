Kylian Mbappé ha recentemente aggiunto alla sua collezione un orologio Hublot del valore di 29.400 euro, un modello della linea Big Bang caratterizzato da dettagli che richiamano il suo stile personale. La sua passione per gli orologi si unisce a quella di altri atleti di spicco, come Novak Djokovic, entrambi protagonisti di collaborazioni con il marchio svizzero. La collezione di Mbappé si distingue per elementi distintivi e rifiniture di alta gamma.

Kylian Mbappé è ormai al livello di Novak Djokovic. O quasi. Siamo al cospetto di due autentiche leggende dello sport, ognuna con il proprio stile, che hanno firmato entrambe un orologio per Hublot. La sola differenza è che il calciatore non ha inserito pezzi di maglie e scarpe nel suo modello. Nel 2024, Djokovic aveva donato alcune polo e racchette affinché fossero inserite nei suoi orologi: un Big Bang Unico blu ultraleggero. Nel 2026, Kylian Mbappé ha scelto il bianco, e ha impresso la sua firma al suo Big Bang sotto forma di una serie di dettagli. Il primo tocco di Kylian Mbappé: il colore. Il calciatore del Real Madrid voleva assolutamente un orologio bianco.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Kylian Mbappé ha un nuovo orologio da 29.400 euro, un Big Bang dai dettagli inevitabilmente mbappeschi

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