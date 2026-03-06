Neffa il nuovo Big Bang | Ho ancora molto da dire amo le mie imperfezioni

Neffa ha annunciato il suo ritorno con un grande concerto al Forum di Assago dopo una lunga pausa. Durante l’evento, ha affermato di avere ancora molto da dire e di amare le proprie imperfezioni. La sua presenza sul palco ha attirato l’attenzione di fans e media, che hanno seguito con interesse questa ripresa artistica. La serata ha segnato un momento importante per il cantante, che si è presentato nuovamente in pubblico.

Milano – “ Io ci sono, ma chi altro c’è?”. La domanda, tutt’altro che peregrina, è rimbalzata nella testa di Neffa quando quattro mesi fa ha deciso di riavviare con un grande evento al Forum di Assago una carriera in pausa ormai da (troppo) tempo. Un vero e proprio Big Bang, lo definisce lui nello studio di Soundcheck, il format musicale disponibile pure sul sito e sui social del nostro giornale, che gli ha messo addosso l’urgenza di mettere sulla strada il tour con cui da questa sera riscopre teatri e club. Ieri sera il debutto al Concordia di Torino, poi si prosegue alla volta di altri sei palcoscenici tra cui quelli del Cartiere Carrara di Firenze, domenica prossima, l’Alcatraz di Milano, il 16 marzo, l’Estragon di Bologna, il 22, 23 e 25 (tutte e tre sold out), il Vox di Nonantola, il 27. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

