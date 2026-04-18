Oltre vent’anni fa, a Salonicco, i Paesi dei Balcani hanno ricevuto l’invito a intraprendere un percorso verso l’adesione all’Unione Europea. Recentemente, il capo negoziatore di Kosovo ha dichiarato che il paese è pronto a proseguire nel processo e ha chiesto all’Europa di mantenere le promesse fatte. La questione rimane al centro delle discussioni tra le parti, mentre si attendono sviluppi sulle trattative e i possibili passaggi successivi.

Roma, 18 aprile 2026 – Oltre vent’anni fa a Salonicco i Paesi dei Balcani hanno ricevuto dall’Unione europea la promessa di entrarne a far parte, ma da allora tutto è fermo, specialmente per il Kosovo che è l’unico fra i Paesi dei Balcani occidentali a non aver ottenuto ancora lo status di “candidato”. Su di lui grava il mancato riconoscimento ufficiale della sua statualità da parte di cinque Stati membri, fra i quali la Spagna. Nel frattempo il Kosovo ha realizzato diverse riforme per accelerare l’integrazione nell’Unione europea specialmente nell’ambito dello Stato di diritto, nella riforma della giustizia, nella lotta alla corruzione e nella digitalizzazione dei digitalizzazione dei servizi pubblici, ma questo non è bastato.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Kosovo-Ue, il capo negoziatore Zulfaj: “Noi siamo pronti, ora l’Europa mantenga le sue promesse”

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