Noi siamo pronti a intervenire Guerra in Iran l’annuncio dalla Francia | trema l’Europa

La Francia ha annunciato di essere pronta a intervenire in risposta alla guerra in Iran, mentre le tensioni in Medio Oriente continuano a salire. La situazione nel settore è in evoluzione e si teme che il conflitto possa coinvolgere anche l’Europa. Le autorità europee monitorano attentamente gli sviluppi e l’escalation della crisi nella regione.

Le tensioni in Medio Oriente continuano a crescere e, con esse, aumenta il timore che il conflitto in Iran possa avere conseguenze dirette anche per l’Europa. Nelle ultime ore un importante Paese europeo ha rotto gli indugi, dichiarandosi “pronta a partecipare” alla difesa dei Paesi del Golfo. L’annuncio è arrivato nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina dal ministro degli Esteri, che ha parlato apertamente di un coinvolgimento a sostegno degli Stati minacciati. Il capo della diplomazia ha espresso il “sostegno intero e la piena solidarietà” dell’Eliseo verso quei Paesi “amici che sono stati bersaglio deliberato dei missili e dei droni delle Guardie della Rivoluzione e sono stati coinvolti in una guerra che non avevano scelto”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche: Iran, la guerra coinvolge l'Europa. La Francia "pronta a intervenire in difesa dei Paesi del Golfo"

Leggi anche: Guerra Ucraina-Russia, Lavrov: “Le idee dell’Europa inutili nei negoziati, se vogliono combattere noi siamo pronti”, news in diretta

Iran, le navi di Trump si avvicinano. Teheran: pronti a riprendere i colloqui

Aggiornamenti e notizie su Guerra.

Temi più discussi: Zelensky: USA e Russia vogliono che cediamo il Donbass; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente; È in corso una guerra cognitiva, e noi siamo nel mirino; Attacco all'Iran. Meloni convoca i vicepremier e Crosetto. Tajani: Pronti a evacuare tutti gli italiani.

Rider: Guerra, ‘noi pronti a confronto, e governo?’Roma, 25 feb. (Adnkronos) - Dopo il caso Glovo, il caso Deliveroo: un’altra società di consegne di cibo a domicilio messa sotto controllo giudiziario dalla procura di Milano. Le accuse, molto gravi, ... ilsannioquotidiano.it

Putin: L’Europa ostacola la pace, se vuole la guerra noi siamo pronti. Colloqui con Witkoff e Kushner a Mosca. Trump: In Ucraina è un disastroIL PUNTO – Witkoff e Kushner a Mosca, Putin: Se l’Europa vuole la guerra noi pronti, Trump: In Ucraina un disastro Colloqui serrati al Cremlino tra russi e americani, cominciati quando a Mosca ... ilfattoquotidiano.it

+++ CRISI IN MEDIO ORIENTE: BENZINA ALLE STELLE +++ https://qds.it/guerra-in-medio-oriente-carburante-alle-stelle-diesel-ai-massimi-da-un-anno/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook

Donald Trump ha dichiarato finita la guerra ai motori a scoppio. L'articolo del Financial Times. x.com