Meloni | Rapporti difficili Ue-Usa Noi siamo con l’Europa ma non quella della sinistra Agli alleati diciamo quando non siamo d’accordo

Durante un’udienza alla Camera, la presidente del Consiglio ha affrontato diversi temi legati alla politica internazionale e interna. Ha parlato delle tensioni tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti, affermando che l’Italia sostiene l’Europa ma si discosta da alcune posizioni della sinistra. Inoltre, ha fatto riferimento alle relazioni con l’Iran, alla vicinanza con l’ex presidente degli Stati Uniti e alla posizione dell’Italia in ambito europeo, parlando anche di rapporti con gli alleati e di eventuali divergenze.

L’ Iran, la vicinanza a Donald Trump, la posizione in Europa sono stati tutti temi che, inevitabilmente, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha potuto ignorare nel corso dell’ informativa alla Camera sull’azione di governo dopo la bocciatura della riforma della Giustizia. E in un clima di forte tensione internazionale, la premier ha deciso di giocare la carta della moderazione, sostenendo che l’Italia si è allineata alle posizioni europee sulla crisi mediorientale, staccandosi invece da quelle americane che, ha specificato, non sono condivise su questo dossier. E alle accuse ha risposto rivendicando l’atlantismo di Roma e sostenendo che “la posizione italiana, nella crisi iraniana, è stata esattamente la stessa dei principali Paesi europei. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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