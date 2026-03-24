Esonero Tudor l’ex Juve è sempre più vicino all’addio al Tottenham Ecco chi potrebbe sostituire il croato

Esonero Tudor, l’ex allenatore bianconero è sempre più vicino all’addio al Tottenham. Ecco chi potrebbe sostituire il tecnico croato. Secondo quanto rivelato da Teamtalk.com, la posizione di Igor Tudor al Tottenham è diventata estremamente precaria dopo la pesantissima sconfitta casalinga per 3-0 subita contro il Nottingham Forest. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il match ha visto gli ospiti dominare grazie alle reti di Igor Jesus, Morgan Gibbs-White e Taiwo Awoniyi. La prestazione opaca degli Spurs ha sollevato dubbi anche su Guglielmo Vicario, apparso incerto in occasione del raddoppio. Con questo risultato, il club londinese scivola al 17° posto, rischiando seriamente la retrocessione in Championship. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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