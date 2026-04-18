Un dirigente di un'azienda del settore ha dichiarato che gli investimenti e i progetti hanno superato i 100 milioni di euro, con un andamento positivo che prosegue senza interruzioni. Ricorda i giorni iniziali, pieni di entusiasmo, e sottolinea la crescita raggiunta grazie a anni di lavoro, attenzione ai dettagli e serietà. La crescita si mantiene costante, alimentata da investimenti e iniziative che continuano a svilupparsi nel tempo.

L’entusiasmo del primo giorno e la pacata consapevolezza di chi ha, alle spalle, tanti investimenti e progetti realizzati con sudore, serietà e cura dei dettagli. Appare così Alexander Knaster ai microfoni di Sky Sport, nell’intervista mandata in onda dalla piattaforma satellitare nel tardo pomeriggio di ieri, nella quale per la prima volta l’imprenditore angloamericano e azionista di maggioranza dello Sporting Club ha svelato il suo legame con la città. "Frequento Pisa ormai da oltre 20 anni e ho imparato a adorarla. Ma ultimamente, chissà perché, il mio luogo preferito è diventato lo stadio (ride, ndr)". Le parole del proprietario del sodalizio di via Gioberti erano molto attese e non hanno tradito le aspettative: Knaster, nonostante le magre soddisfazioni della stagione attuale, rilancia le ambizioni nerazzurre.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Knaster tra investimenti e progetti: "Superati i 100 milioni, avanti così"

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