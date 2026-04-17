Pisa SC Alexander Knaster illustra i piani | Nel futuro ci sono investimenti concreti
Il proprietario di Pisa SC ha dichiarato che nel prossimo futuro ci saranno investimenti concreti per lo sviluppo della squadra. Durante un incontro pubblico, ha spiegato che tutte le iniziative sono indirizzate a trasformare le idee in azioni concrete. La parola chiave che accompagna i piani è investimento, che dovrebbe guidare le operazioni e gli obiettivi dell'organizzazione. Nessuna altra informazione dettagliata sui progetti è stata comunicata al momento.
C'è una parola d'ordine che comanda tutte le operazioni e le idee che dalla fase teorica devono poi essere tradotte in pratica: investimento. “Nel calcio spesso si pensa esclusivamente a vincere o perdere. Io provo a vederlo invece come un'occasione per investire, costruire qualcosa di tangibile.🔗 Leggi su Pisatoday.it
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