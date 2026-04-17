Pisa SC Alexander Knaster illustra i piani | Nel futuro ci sono investimenti concreti

Il proprietario di Pisa SC ha dichiarato che nel prossimo futuro ci saranno investimenti concreti per lo sviluppo della squadra. Durante un incontro pubblico, ha spiegato che tutte le iniziative sono indirizzate a trasformare le idee in azioni concrete. La parola chiave che accompagna i piani è investimento, che dovrebbe guidare le operazioni e gli obiettivi dell'organizzazione. Nessuna altra informazione dettagliata sui progetti è stata comunicata al momento.