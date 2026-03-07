kings league le zebras battono ai shootout gli stallions

Alla Fonzies Arena di Cologno Monzese si è giocata una partita della Kings League tra le Zebras e gli Stallions. Le Zebras, squadra formata dopo aver terminato una collaborazione con la Juventus, hanno ottenuto la vittoria ai shootout contro gli Stallions di Blur. La gara si è svolta durante il primo turno del secondo Split della competizione.

7 marzo 2026 – Partita ricca di emozioni alla Fonzies Arena di Cologno Monzese. Le Zebras, squadra che si chiama in questo modo dopo aver concluso una collaborazione con la Juventus, hanno vinto agli Shootout contro gli Stallions di Blur alla prima gara del secondo Split della Kings League. La sfida inizia in una situazione di 1 contro 1, il pubblico decide chi deve essere in campo nel corso del 1' (insieme ai portieri). Ogni volta che trascorre 1', per ambo le squadre entra un altro giocatore sino ad arrivare alla sfida 6 contro 6, più rispettivi portieri, quando il cronometro segnerà il minuto numero 5'. Proprio nel corso del primo minuto, gli Zebras passano in vantaggio con la rete del portiere Calabrò. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

