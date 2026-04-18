A Kiev, un uomo ha sparato sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi, uccidendo cinque persone. L'aggressore si è poi barricato all’interno di un supermercato. Il presidente ucraino ha confermato che l’uomo è stato neutralizzato. La polizia sta indagando sull’accaduto e non sono state fornite ulteriori dettagli sulle modalità dell’episodio. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di verifica.

Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. “Al momento, sono state confermate 5 vittime ” nella sparatoria, ha fatto sapere in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Poco dopo è però arrivata la notizia della morte di una delle persone ferite, una donna di 30 anni, in ospedale. “Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari”, aggiunge, “ dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale per ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo le cure necessarie”. L’aggressore, armato di mitragliatrice, si è poi barricato in un supermercato Walmart, al cui interno si trovavano diverse persone. Le forze dell’ordine hanno circondato l’area.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kiev, uomo apre il fuoco sulla folla poi si barrica in supermercato: 6 morti. Zelensky: “Neutralizzato l’aggressore”

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