Un uomo ha sparato sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev, causando cinque vittime. La sparatoria si è verificata in un'area frequentata da passanti, e le autorità hanno immediatamente intervenuto. Il responsabile dell’attacco è stato fermato e le forze di sicurezza stanno indagando sull’accaduto. Il presidente ha confermato che l’aggressore è stato arrestato.

Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. “Al momento, sono state confermate 5 vittime ” nella sparatoria. È quanto fa sapere in un post sui social il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Le mie condoglianze alle famiglie e ai cari”, aggiunge, “ dieci persone sono attualmente ricoverate in ospedale per ferite e traumi. Tutte stanno ricevendo le cure necessarie”. L’aggressore, armato di mitragliatrice, si è poi barricato in un supermercato Walmart, al cui interno si trovavano diverse persone. Le forze dell’ordine hanno circondato l’area. Zelensky: “Neutralizzato uomo armato, salvi 4 ostaggi”. “Il ministro degli Affari interni ucraino Ihor Klymenko ha appena riferito che l’aggressore che a Kiev ha aperto il fuoco contro dei civili è stato neutralizzato “.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Kiev, uomo apre il fuoco sulla folla: 5 morti. Zelensky: “Fermato l’aggressore”

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