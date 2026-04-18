Apre il fuoco e si barrica in un supermercato a Kiev Zelensky | Almeno 5 morti e 10 feriti L’attentatore è stato ucciso dalla polizia

A Kiev, un uomo ha aperto il fuoco in un supermercato e si è barricato all’interno. Durante l’intervento delle forze di polizia, l’attentatore è stato ucciso. Il sindaco della città ha riferito di almeno cinque morti e dieci feriti nell’episodio. L’evento ha provocato un’evacuazione dell’edificio e l’intervento delle forze dell’ordine per gestire la situazione e garantire la sicurezza dei presenti.

A Kiev un uomo ha aperto il fuoco contro la folla per poi barricarsi in un supermercato. L’attentatore è stato ucciso dalle forze di polizia durante un tentativo di arresto. Il bilancio, confermato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X, è di almeno cinque morti e dieci feriti. «Il Ministro degli Interni ucraino Ihor Klymenko ha appena comunicato che l’attentatore di Kiev, che ha aperto il fuoco sui civili, è stato neutralizzato. Sono in corso accertamenti sull’accaduto. Al momento, sono confermate cinque vittime», si legge. Il presidente ha, inoltre, espresso le sue condoglianze alle famiglie e ha aggiunto che dieci persone sono ricoverate in ospedale con ferite e traumi, mentre quattro ostaggi sono stati liberati, auspicando «un’indagine rapida».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Kiev: uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato: almeno 5 morti e decine di feriti. Ucciso dalla poliziaKIEV – Momenti di terrore a Kiev dove oggi, 18 aprile 2026, un uomo ha aperto il fuoco sulla folla, provocando almeno cinque morti e una decina di...

Kiev, un uomo spara sulla folla e si barrica in un supermercato. “Almeno due morti e cinque feriti tra cui un bambino”Un uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev uccidendo almeno due persone e ferendone altre cinque, tra cui un bambino.

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Turchia, un ex studente apre il fuoco in una scuola ferendo sedici persone; Turchia: ex studente entra a scuola e apre il fuoco, le immagini; Turchia, sparatoria in scuola: Ci sono morti e feriti; VIDEO | Turchia sotto choc, un 14enne armato fino ai denti apre il fuoco a scuola: 9 morti e 13 feriti.

Kiev, uomo apre il fuoco sulla folla: 5 morti. Zelensky: Fermato l’aggressoreUn uomo ha aperto il fuoco sulla folla nel quartiere di Holosiivskyi a Kiev. Al momento, sono state confermate 5 vittime nella sparatoria. È quanto fa ... lapresse.it

Turchia, un ex studente apre il fuoco in una scuola ferendo sedici personeIl 14 aprile un ragazzo di 19 anni ha aperto il fuoco in una scuola superiore a Siverek, nella provincia di ?anl?urfa, nel sudest della Turchia, ferendo almeno 16 persone, tra cui studenti e insegnant ... internazionale.it

Lsd e psichedelici, Trump apre alla ricerca: “Obiettivo, sostanze accessibili in ambiti teraupetici controllati” x.com

Radio1 Rai. . #Hormuz Grande incertezza. L’Iran apre e chiude lo stretto. Dopo 40 giorni di stop esce la nave da crociera Msc Euribia. Passano in massa portacontainer, petroliere, tanker Gpl, fermate nelle ore precedenti. Il racconto dell’inviata Azzurra Merin facebook