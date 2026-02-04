Kickboxing campionati regionali Federkombat | 14 atleti 12 podi per Victorious Fighters team

Domenica 1 febbraio, al “PalaPergola” di Potenza, si sono svolti i campionati regionali Federkombat. Quattordici atleti si sono sfidati, e il team Victorious Fighters ha conquistato 12 medaglie in totale. La gara ha visto tanti giovani promettenti mettere in mostra le loro capacità, con alcuni di loro che sono già pronti a fare il salto di qualità. La competizione si è rivelata un successo per la squadra, che continua a crescere e a raccogliere risultati importanti.

Domenica 1 Febbraio presso il "PalaPergola" di Potenza si è tenuta la Seconda Fase dei Campionati Regionali Federkombat Puglia e Basilicata."È stata una giornata ricca di medaglie e di emozioni" – dichiarano i responsabili tecnici del Team- 'Un'esperienza nuova e stimolante per alcuni dei nostri.

