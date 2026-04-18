Kessie Juve | la dirigenza ha mosso questo primo passo Così si può superare lo scoglio ingaggio
La dirigenza della Juventus ha compiuto un primo passo nel tentativo di portare il centrocampista ivoriano in squadra. Questa mossa mira a superare le difficoltà legate all’ingaggio, che nel caso del giocatore sono molto elevati. La trattativa è ancora in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui tempi o sulle modalità dell’operazione.
Calciomercato Juve: identikit chiarissimo! Individuato il centrocampista che serve nel 202627 Zhegrova vuole restare alla Juve: qual è la posizione del club bianconero. Ultime Bernardo Silva Juve, contatti continui. Presentato il progetto: Mendes colpito, il giocatore è lusingato e ha chiesto un parere a. Joao Mario torna alla Juve? Perché Spalletti non lo vede nel suo progetto tecnico. Il retroscena Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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