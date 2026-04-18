La dirigenza della Juventus ha compiuto un primo passo nel tentativo di portare il centrocampista ivoriano in squadra. Questa mossa mira a superare le difficoltà legate all’ingaggio, che nel caso del giocatore sono molto elevati. La trattativa è ancora in fase iniziale e non sono stati comunicati dettagli ufficiali sui tempi o sulle modalità dell’operazione.

Calciomercato Juve: identikit chiarissimo! Individuato il centrocampista che serve nel 202627 Zhegrova vuole restare alla Juve: qual è la posizione del club bianconero. Ultime Bernardo Silva Juve, contatti continui. Presentato il progetto: Mendes colpito, il giocatore è lusingato e ha chiesto un parere a. Joao Mario torna alla Juve? Perché Spalletti non lo vede nel suo progetto tecnico. Il retroscena Brambilla: «Turnover in vista dei playoff? Contro la Pianese scenderà in campo chi.» Juventus Next Gen, Pagnucco si racconta: «Dal momento in cui metti piede in questo ambiente capisci che è speciale.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kessie Juve: la dirigenza ha mosso questo primo passo. Così si può superare lo scoglio ingaggio

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