Juve blitz per Senesi | offerta presentata ma scoglio ingaggio

La Juventus ha presentato un'offerta per il difensore Marcos Senesi, considerato da Luciano Spalletti come il profilo giusto per rinforzare la linea difensiva. L'operazione tra Torino e la Premier League si è fatta più intensa, ma l'offerta non è ancora stata accettata a causa di un problema legato all'ingaggio. La trattativa resta in corso.

L'asse di mercato tra Torino e la Premier League si infiamma: la Juventus è uscita allo scoperto per Marcos Senesi, individuato da Luciano Spalletti come il rinforzo mancino ideale per completare il pacchetto arretrato bianconero. L'amministratore delegato Damien Comolli ha rotto gli indugi presentando una prima offerta ufficiale al difensore del Bournemouth, attualmente in scadenza di contratto il 30 giugno 2026. Il centrale argentino, forte del passaporto italiano e di uno status comunitario che ne agevola il tesseramento, rappresenta un'occasione d'oro a parametro zero, ma l'operazione si scontra con le rigide direttive finanziarie imposte da Exor.