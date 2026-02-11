primi effetti della cura de meo kering migliora e sceglie publicis

Kering mostra i primi segnali di miglioramento dopo aver adottato la strategia di De Meo. L’azienda riesce a contenere il calo dei ricavi nel quarto trimestre 2025 al 3 per cento, invece del 5 previsto dagli analisti. La decisione di puntare su Publicis ha portato qualche risultato e fa sperare in segnali di ripresa.

Kering smentisce le previsioni degli analisti, contiene il calo dei ricavi del quarto trimestre 2025 al 3 per cento in luogo del 5 che ci si aspettava e, dunque, per la celebre reazione estetico-psicologica al “temevo peggio” combinata con la fiducia nelle nuove politiche industriali del ceo Luca de Meo, il titolo si apprezza del 10 per cento in Borsa. Un’iniezione di fiducia di cui non solo il gruppo controllato dalla famiglia Pinault, ma tutto il settore sentiva il bisogno, in una fase ancora molto incerta per il segmento della moda di prima fascia in generale e in particolare per il marchio più debole (ora usa l’aggettivo “fragile”, che impreziosisce e non offende), e cioè Gucci, che rappresenta ancora in percentuale maggioritaria la redditività di Kering, ma che per il decimo trimestre consecutivo ha registrato un calo del 10 per cento delle vendite. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

