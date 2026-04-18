Kate Middleton, nota per il suo stile, deve rispettare un rigido dress code durante gli eventi pubblici. Questo insieme di regole stabilisce i colori e i modelli adeguati a seconda della occasione. Oltre a queste linee guida, ci sono norme che limitano le scelte di abbigliamento e accessori, influenzando anche le decisioni di indossare o togliere il cappotto in pubblico. Tali regolamenti sono applicati per mantenere un’immagine coerente e appropriata.

Kate Middleton è un’icona di stile ma non può indossare liberamente quello che le piace. Non solo esiste un dress code che definisce i look e i loro colori per ogni tipologia di evento pubblico e circostanze, ma ci sono anche regole su quello che può o non può fare con abiti e accessori. Tra queste norme ce ne è una che le vieta di togliersi giacche e cappotti davanti alle persone che non siano di famiglia o del suo staff. Kate Middleton, l’incredibile collezione di cappotti. Kate Middleton ha una meravigliosa collezione di cappotti e capispalla. I soprabiti sono un elemento imprescindibile dei suoi outfit. E molto spesso si avvale di capi che sono a metà tra l’abito e il cappotto vero e proprio.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, perché non può mai togliersi il cappotto in pubblico

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