Perché Kate Middleton in Galles ha indossato dei narcisi gialli sul cappotto

Kate Middleton si trova in Galles per un evento pubblico, dove ha scelto di indossare un cappotto decorato con narcisi gialli. La scelta degli accessori e dei colori sembra aver attirato l’attenzione dei presenti, che hanno osservato con interesse il suo abbigliamento. La visita si inserisce in un tour regionale, durante il quale la duchessa ha incontrato diverse personalità locali e partecipato a varie iniziative pubbliche.

Kate Middleton è volata in Galles per una nuova apparizione pubblica e ne ha approfittato per sfoggiare un look super glamour color ciliegia: per quale motivo aveva un narciso giallo sul cappotto?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Kate Middleton, le 5 tiare che ha indossato in tutta la sua vita a PalazzoKate Middleton ha incantato al banchetto di Stato per il Presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che Re Carlo ha dato al castello di Windsor il 3...

Kate Middleton, il cappotto nuovo della duchessa di Rothesay (che un po' ha creato anche lei)Per restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Temi più discussi: Bafta 2026, il ritorno di Kate Middleton: abito riciclato e beauty look da favola; Sappiamo tutto sul gloss preferito da Kate Middleton; Kate Middleton rischia di non diventare Regina dopo l’arresto di Andrea; Ecco perché pure Kate ha perso le speranze nel litigio tra William ed Harry.

Kate Middleton in lacrime, cos'è successo? E' stato un erroreKate Middleton non è riuscita a trattenere le lacrime ma, per quale motivo? A spiegarlo il marito, l’erede al trono William. Dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, il clima nella Royal Family inglese ... notizie.it

Kate Middleton e la lunga battaglia contro i paparazzi: «Non ce la faccio più»L’assedio mediatico a Kate Middleton nei primi anni con William racconta il prezzo della fama e la sua lunga battaglia per la privacy ... grazia.it

Kate Middleton non voleva assumere il titolo di principessa del Galles per rispetto e per paura dei paragoni con Lady Diana facebook

Kate Middleton e William ai BAFTA 2026: la prima uscita pubblica dopo l’arresto di Andrea. Il look Gucci, i diamanti Greville e il significato della loro presenza. x.com