Durante un evento ufficiale, la principessa di Galles ha indossato un cappotto creato dalla designer britannica di origine nigeriana Tolu Coker. La scelta dell’outfit è stata fatta per rendere omaggio al presidente della Nigeria, Bola Tinubu, e a sua moglie Remi, che erano presenti all’incontro. La presenza della principessa e la scelta del cappotto sono stati i principali elementi dell’evento.

Tolu Coker è una stilista e artista multidisciplinare nata nel 1994 da genitori nigeriani. Si è laureata alla Central Saint Martins e, dopo essersi fatta le ossa da J.W. Anderson, da Céline nel periodo di Phoebe Philo e da Maison Margiela, nel 2021 ha fondato il suo marchio di moda e lifestyle di lusso sostenibile basato sugli ideali uguaglianza, inclusività e giustizia sociale. Considerata uno dei talenti da tenere d'occhio, sta avendo in questo 2026 anche un importante riconoscimento da parte della famiglia reale, prima con il sovrano presente alla sua sfilata e ora con una delle fashion icon più conosciute del pianeta con indosso una sua creazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton, un cappotto per rendere omaggio al presidente della Nigeria

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