Recentemente, sui social media è esploso un dibattito riguardante la cura dei piedi, dopo che alcune foto mostravano la Principessa del Galles e il marito di una popolare cantante con piedi apparentemente trascurati. Le immagini sono diventate virali e hanno portato alla luce l’attenzione sulla routine di benessere personale, spesso trascurata, di figure pubbliche. La discussione si è concentrata sulla normalità di questi aspetti, solitamente nascosti dietro l’immagine pubblica.

Kate Middleton e Benny Blanco non sono grandi fan della pedicure (pare) Partiamo da Benny Blanco. il producer musicale ha la colpa di aver mostrato i suoi piedi nudi e ben poco puliti durante il primo episodio del suo nuovo podcast Friends Keep Secrets. Subito la rete si è scatenata e in tanti si sono chiesti come possa la moglie di Benny, Selena Gomez, sopportare un partner con piedi così trascurati (inoltre nel podcast Blanco si lascia andare anche a flatulenza). Il fatto che, sempre nella stessa puntata del podcast, Selena Gomez abbia dato un dolce bacio ai piedi non pulitissimi del marito ha acceso ulteriormente i commenti e le critiche online.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Kate Middleton e Benny Blanco sono (inconsapevolmente) al centro di una discussione online sulla cura dei piedi

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