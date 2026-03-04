Un video pubblicato sui social mostra Benny Blanco scalzo sul divano mentre partecipa al primo episodio del suo nuovo podcast. In pochi secondi, l’attenzione si sposta sui suoi piedi, che vengono inquadrati e giudicati “sporchi” da molti utenti. Successivamente, Selena Gomez viene vista mentre bacia i piedi di Benny Blanco, gesto che ha attirato notevole attenzione online.

Un dettaglio, pochi secondi di video e il web esplode. È bastato che Benny Blanco si mostrasse scalzo sul divano durante il primo episodio del suo nuovo podcast perché milioni di utenti si concentrassero su un particolare: i suoi piedi, giudicati “ sporchi ” e fuori luogo. Da lì è partita una valanga di commenti, meme e critiche che hanno trasformato un semplice momento di relax in un caso virale. Tutto accade nel debutto di “ Friends Keep Secrets ”, lanciato il 24 febbraio. Il format, registrato nella casa di Lil Dicky e di sua moglie Kristin Batalucco a Los Angeles, punta a ricreare un’atmosfera informale: si chiacchiera, si cucina, si suona, con oltre 18 telecamere nascoste a riprendere momenti spontanei. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Selena Gomez bacia i piedi sporchi di Benny Blanco: il video spopola sui social e accende il dibattito

Selena Gomez e il disturbo bipolare: «Nei momenti di crisi mio marito Benny Blanco è la mia roccia. E ora vogliamo quattro figli»Quando nota che la moglie sta per avere una crisi, infatti, Blanco invece di aggiungere ulteriore tensione cerca di ascoltarla, di comprenderla e di...

Selena Gomez senza trucco su Instagram, il video è viraleDopo i look ad alto tasso glamour del Golden Globes e del party per Rare Beauty, l'attrice e cantante 33enne si è messa a nudo per i fan Nel video...

