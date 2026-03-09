Non baciare i piedi di tuo marito sono sporchi | Selena Gomez travolta dalle critiche Benny Blanco rivela | Troppi operatori sul set il pavimento si è sporcato

Durante la registrazione del format “Friends Keep Secrets” a Los Angeles, Benny Blanco ha spiegato che nel corso delle riprese il pavimento si è sporcato a causa di numerosi operatori presenti sul set. In un episodio durato più di un’ora, in un contesto ambientato nella casa di un artista e sua moglie, solo un’immagine ha suscitato discussioni online. Tra le riprese e le chiacchiere, la scena di Selena Gomez ha attirato l’attenzione del pubblico.

In oltre un’ora di girato e tante chiacchiere nel format “Friends Keep Secrets”, ambientato a casa di Lil Dicky e di sua moglie Kristin Batalucco a Los Angeles sotto l’occhio di 18 telecamere nascoste, solo un frame ha scatenato il dibattito sul web e non solo. Nella seconda puntata del 3 marzo gli ospiti Selena Gomez con il marito Benny Blanco hanno fatto discutere per. I piedi. Nella puntata Selena Gomez ha baciato il piede del marito, una settimana dopo che erano diventati oggetto di critiche online per essere sporchi nel primo episodio di “Friends Keep Secrets”. A circa 50 minuti dall’inizio del nuovo episodio, Gomez, seduta per terra, si è chinata e ha dato un bacio sull’indice di Blanco, che era disteso sul divano, nel bel mezzo di una conversazione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

