Karate trionfo isernino a Riccione | Davide Di Lemme sale sul podio

Durante una competizione FIJLKAM a Riccione, oltre 1.000 atleti hanno partecipato a diverse categorie di karate. Tra questi, l’atleta dell’Isernia si è distinto conquistando il terzo posto e portando a casa un risultato di rilievo per il team locale. La gara ha visto la presenza di numerosi partecipanti provenienti da varie regioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più importanti dell’anno nel panorama nazionale.

Davide Di Lemme si è aggiudicato il terzo posto nazionale a Riccione, portando un podio al Karate Team Isernia in una competizione FIJLKAM di altissimo livello che ha la partecipazione di oltre 1.700 atleti. La spedizione pentra, che contava i combattenti Alessandro Di Lemme, Davide Di Lemme, Mattia Rago e Federico Errico, si è misurata con 270 società provenienti da ogni angolo d’Italia, impegnate per il ranking dei campionati mondiali. Il percorso tecnico di Davide Di Lemme verso il bronzo. La prestazione più rilevante della delegazione isernina appartiene a Davide Di Lemme, capace di conquistare la medaglia di bronzo grazie a un rendimento caratterizzato da grande lucidità e intensità agonistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Karate, trionfo isernino a Riccione: Davide Di Lemme sale sul podio Notizie correlate Karate: trionfo ligure a Riccione, il podio di Sofia GalatiLa delegazione della Polisportiva Quiliano Karate ha segnato un importante traguardo sportivo durante la venticinquesima edizione dell’Open League,... Karate, trionfo di Specia a Pisa: i giovani dello Shorin sul podioDieci giovani karateka della scuola Shorin, legata alla Uisp spezzina, hanno rappresentato la Liguria durante una competizione interregionale...