Kanye West sotto tiro | cancellato pure il concerto in Polonia per le dichiarazioni antisemite razziste e filo-naziste Confermato lo show previsto in Italia a luglio

Il concerto di Kanye West in Polonia è stato annullato a causa delle pressioni politiche e delle critiche legate a dichiarazioni considerate antisemite, razziste e filo-naziste. Le polemiche intorno all'artista sono continuate in tutta Europa, mentre il concerto previsto in Italia a luglio è stato confermato. La decisione di cancellare lo spettacolo polacco è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli.

Le polemiche in tutta Europa non si spengono. Il concerto di Kanye West in Polonia è stato cancellato a seguito di pressioni politiche e di forti critiche legate a una serie di dichiarazioni antisemite, razziste e filo-naziste attribuite al rapper statunitense. L’esibizione, prevista per il 19 giugno allo stadio Slesia di Chorzów e annunciata come il suo primo ritorno nel Paese dopo 15 anni, non si terrà “per ragioni formali e legali”, secondo quanto comunicato dalla struttura che avrebbe dovuto ospitare l’evento. La cancellazione del concerto in Polonia si inserisce in un contesto più ampio di stop e rinvii delle esibizioni europee dell’artista.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Kanye West sotto tiro: cancellato pure il concerto in Polonia per le dichiarazioni antisemite, razziste e filo-naziste. Confermato lo show previsto in Italia a luglio Notizie correlate Kanye West, il Regno Unito nega ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless... Kanye West, il Regno Unito nega l’ingresso al rapper dopo le dichiarazioni antisemite Il governo britannico ha deciso di impedire al rapper Ye, precedentemente noto come Kanye West, di entrare nel Regno Unito per esibirsi al Wireless...