Strategia parametri zero | la Juventus cala il poker per l’estate da Bernardo Silva a Kessié

La Juventus ha deciso di puntare sui parametri zero questa estate, cercando di rinforzare la squadra senza spendere troppo. La società ha già messo in campo diverse trattative per portare a Torino giocatori di esperienza come Bernardo Silva e Kessié, entrambi in scadenza di contratto. La strategia mira a rafforzare il roster senza investimenti elevati, sfruttando le opportunità di mercato. La scelta rappresenta un modo per mantenere alta la competitività, anche in un contesto di limitazioni economiche. Ora si aspetta solo di conoscere i prossimi sviluppi.

La Juventus si prepara a tornare protagonista assoluta sul mercato dei parametri zero, una strategia che ha storicamente garantito al club bianconero innesti di spessore internazionale a costi d'operazione contenuti. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Stampa, la dirigenza della Continassa ha stilato una lista di obiettivi prioritari per giugno, puntando a rinforzare ogni reparto con profili di esperienza e qualità. Il sogno proibito risponde al nome di Bernardo Silva, ma le manovre sono già in fase avanzata anche per il centrocampo e la difesa, dove il club sembra intenzionato a chiudere i conti con largo anticipo rispetto all'apertura ufficiale delle trattative.