La Juventus sta cercando nuovi profili per rinforzare il centrocampo in vista della stagione 2026. Oltre a Bernardo Silva, il club ha inserito nella lista dei potenziali acquisti anche Franck Kessié e André-Frank Zambo Anguissa. La società ha quindi individuato altre due opzioni tra i giocatori che potrebbero arrivare a rafforzare l’area mediana del campo. Le trattative sono ancora in fase preliminare.

La Juventus sta ampliando il casting per il centrocampo in vista dell’estate 2026. Oltre al sogno Bernardo Silva, la dirigenza bianconera ha inserito nella propria lista altri due nomi interessanti: Franck Kessié e André-Frank Zambo Anguissa. Bernardo Silva resta il colpo di maggior prestigio. Il portoghese del Manchester City è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: nomi interessanti nella lista bianconera

Notizie correlate

Leggi anche: Calciomercato Juventus: 6 colpi a parametro zero in estate. Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime

De Gea Juve, lo spagnolo è uno dei primi nomi sulla lista per il futuro della porta bianconera. Le ultimedi Angelo CiarlettaDe Gea Juve, lo spagnolo è uno dei primi nomi sulla lista per il futuro della porta bianconera.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Mascherano non allenerà più messi. Simeone ha deciso il suo futuro; I dettagli del rinnovo di Chivu e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; L'ex Milan Keisuke Honda ha firmato per una squadra di Premier League...di Singapore; Calciomercato Napoli, è sfida a Juve e Milan per Ugarte: l'ha proposto il super-agente Jorge Mendes!.

Juve, Gramellini: 'Malanga Sarr e Ibrahima Konate due nomi nuovi osservati'L'altro nome è quello di Ibrahima Konaté del Liverpool, anche lui classe 99, scadenza di contratto, giocatore sicuramente da un appeal differente rispetto a Malanga Sarr. Giocatore che sicuramente ha ... it.blastingnews.com

Momblano: 'Nuno Tavares della Lazio è il prototipo di esterno che cerca la Juve'La Juventus nella prossima estate potrebbe andare a caccia di un esterno di sinistra sul calciomercato, specie se come sembra, dovesse partire Andrea Cambiaso. Il giornalista Luca Momblano ai ... it.blastingnews.com

#Juventus, #Yildiz e #Thuram si sono allenati oggi con il gruppo x.com

Con i gol di Sadotti e Conti la Fiorentina Primavera batte 1-2 la Juventus a Vinovo facebook