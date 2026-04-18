La Juventus si appresta a sfidare il Bologna senza la presenza di Kenan Yildiz, che non sarà impiegato nella partita di domenica. La squadra si sta organizzando in vista di questa assenza. La gara si svolgerà senza il contributo del giocatore turco, che rimarrà fuori dal campo per motivi ancora non comunicati. La formazione bianconera dovrà quindi fare affidamento su altre risorse per affrontare l’impegno.

La Juventus si prepara ad affrontare il Bologna senza uno dei suoi uomini più importanti: Kenan Yildiz non sarà disponibile per la sfida di domenica. Il giovane talento turco ha accusato un sovraccarico muscolare durante la partita contro l’Atalanta e, nonostante non si tratti di una lesione grave, Spalletti ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: l’assenza di Yildiz

Kenan Yildiz is INSANE

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