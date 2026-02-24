Montella scopre questo neo della Juve | L’assenza di Vlahovic è determinante! Nel suo ruolo vale la top 5 in Europa Poi parla così di Yildiz e del caso Kalulu-Bastoni

Montella evidenzia che l’assenza di Vlahovic pesa molto sulla Juve, poiché il suo ruolo è tra i migliori in Europa. Spiega che questa mancanza limita le possibilità offensive della squadra e influisce sulla strategia di gioco. Poi commenta le recenti prestazioni di Yildiz e analizza il caso Kalulu-Bastoni, evidenziando come questi episodi possano influenzare l’approccio del team. La sfida contro il Galatasaray si avvicina, e Montella si prepara alla partita.

Montella a Spalletti: «Yildiz ha bisogno di più assistenza. Pesa l’assenza di Vlahovic che è tra i top 5 in Europa»Montella critica Spalletti per la mancanza di supporto a Yildiz, evidenziando come l’assenza di Vlahovic, uno dei migliori in Europa, influisca sulla squadra.

Montella in visita alla Juventus, poi parla di Yildiz. Tutti i dettagli e le dichiarazioni del commissario tecnico della TurchiaVincenzo Montella ha visitato il centro sportivo della Juventus, dove ha incontrato lo staff e osservato gli allenamenti.