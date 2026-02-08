Questa sera, alle 20, la Juventus prepara la sfida contro la Lazio all’Allianz Stadium. Spalletti ha convocato 23 giocatori, tra cui spiccano Yildiz, ormai recuperato, e i nuovi Kelly e Conceiçao. La formazione bianconera punta a tornare alla vittoria davanti al proprio pubblico.

Sono 23 i giocatori convocati da Luciano Spalletti per la sfida tra Juventus e Lazio, in programma questa sera alle 20.45. Per il match dell’Allianz Stadium ci sono anche Kelly e Conceiçao, è stato recuperato anche Yildiz, favorito per una maglia da titolare. Presenti in lista anche i nuovi acquisti Boga e Holm. Gli unici indisponibili restano Dusan Vlahovic e Arkadiusz Milik. Di seguito, l’elenco completo dei convocati bianconeri in vista della sfida contro i biancocelesti dell’ex Sarri. Di Gregorio, Perin, Pinsoglio; Bremer, Cabal, Cambiaso, Gatti, Holm, Kalulu, Kelly; Adzic, Koopmeiners, Kostic, Locatelli, McKennie, Miretti, Thuram, Conceicao, David, Openda, Yildiz, Zhegrova, Boga. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus, i convocati per la Lazio: Yildiz recuperato, presenti Kelly e Conceiçao

Approfondimenti su Juventus Lazio

Luciano Spalletti si presenta in conferenza stampa prima della partita contro la Lazio e non nasconde le preoccupazioni.

Domani sera la Juventus si prepara ad affrontare la Lazio nella 24esima giornata di Serie A.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Juventus Lazio

Argomenti discussi: Serie A | I convocati per Parma-Juventus; Juve, i convocati per il Parma: out Milik, Vlahovic e Rugani; Coppa Italia | I convocati per Atalanta-Juventus; Boga e Holm sono convocati per Atalanta-Juventus e giocano subito in Coppa Italia? La decisione di Spalletti sui nuovi acquisti.

Juventus, i convocati di Spalletti per la gara contro la Lazio: solo 2 assentiLa Juventus, tramite una nota ufficiale, ha diramato la lista dei convocati per la gara contro la Lazio, all'appello mancano solo Vlahovic e Milik: Appuntamento ... tuttojuve.com

Juventus, i convocati di Spalletti per la Lazio: la decisione su Kelly e ConceiçaoLa Juventus affronta una gara molto delicata per la sua stagione. All'Allianz Stadium arriva la Lazio dell'ex Maurizio Sarri, in un momento tutt'altro che semplice tra mercato e tensioni. I ... calciomercato.com

Juventus Next Gen, i convocati per la Torres Possibile esordio per Licina facebook

I convocati della #Juventus per #AtalantaJuventus. #CoppaItalia x.com