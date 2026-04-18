Juventus il Como cade con il Sassuolo e la Juve ora può andare a +5

Il Como, guidato da Fàbregas, ha subito una sconfitta nel match contro il Sassuolo a Reggio Emilia. Con questa vittoria, il Sassuolo ha conquistato i tre punti, mentre la Juventus, in programma contro il Bologna, ha la possibilità di allungare a cinque punti di distanza dal Como in classifica. La partita tra Juventus e Bologna si terrà prossimamente e potrebbe influenzare la classifica generale.

Il Como di Fàbregas cade clamorosamente a Reggio Emilia contro il Sassuolo e la Juventus adesso contro il Bologna può andare a +5. Juve, occasione d’oro: il Como cade a Reggio Emilia e i bianconeri vedono il podio. Il venerdì di campionato ha regalato un colpo di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus Women 4-0 Sassuolo | HIGHLIGHTS Serie A Women

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