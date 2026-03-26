juventus brocchi con il sassuolo la juve ha complicato tutto

Cristian Brocchi ha commentato su DAZN il pareggio casalingo della Juventus contro il Sassuolo, affermando che questa gara ha complicato la situazione della squadra. La partita si è conclusa con un risultato che ha influenzato la classifica e le possibilità future della Juventus. Brocchi ha sottolineato come il risultato abbia avuto un impatto significativo sulla posizione in campionato.

Cristian Brocchi, dagli studi di DAZN, ha evidenziato come la Juventus abbia complicato tutto con il pareggio casalingo col Sassuolo. Gli hannno fatto eco Ciro Ferraraa e il profeta Hernanes. L’opinione di Brocchi e Ferrara Brocchi analizza la prestazione della Juve: “Ha avuto la palla per fare gol, sicuramente sono due punti persi perché L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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