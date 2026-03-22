La Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Sassuolo in una partita senza grandi emozioni, con un rigore sbagliato da Locatelli valutato 4,5. Yildiz ha portato avanti il Sassuolo nel primo tempo, ma nella ripresa la Juventus ha trovato il pareggio. La squadra di Spalletti ha mantenuto il vantaggio, mentre il Como potrebbe approfittarne per avvicinarsi in classifica.

La strada per la Champions è lastricata di buone intenzioni (65 per cento di possesso palla e 2,13 di expected gol, quelli che era lecito attendersi) e, ancora una volta, di cattiva mira (8 tiri nello specchio su 18): morale, la Juve pareggia all’Allianz Stadium con il Sassuolo, complicandosi la classifica, se oggi il Como (ora a pari punti) può nuovamente staccarla e la Roma raggiungerla. Con partite lineari, visti i rispettivi avversari, il Pisa in riva al lago e il Lecce all’Olimpico. Trascinandosi dietro il solito difetto, quello di non chiudere le sfide, come Madama avrebbe invece potuto (e dovuto) nel primo tempo, si è deciso tutto allo sprint. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Juve, brutto pari col Sassuolo: il Como può scappare | I voti: Locatelli rigore horror (4,5)

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