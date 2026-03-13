juventus spinazzola juve favorita per la corsa champions

In un'intervista a Canale 21, Leonardo Spinazzola ha dichiarato che la Juventus è favorita nella corsa alla qualificazione in Champions League. Il calciatore ha espresso questa convinzione senza entrare in dettagli sulle motivazioni, limitandosi a commentare la posizione attuale della squadra in campionato e le sue prospettive future. Le sue parole si concentrano sulla situazione attuale del club e sulle sue aspettative.

In un passaggio dell’ intervista rilasciata a Canale 21, Leonardo Spinazzola ha parlato della corsa Champions. L’esterno del Napoli ha menzionato anche la Roma, esaltando la qualità della rosa giallorossa. Ecco le sue dichiarazioni. Le sue parole riportate da Roma News. Il commento di Spinazzola Quando interrogato su chi sono le favorite alla corsa Champions, Spinazzola ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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