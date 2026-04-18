juventus comolli rinnovo di locatelli ulteriore passo il nostro progetto

Damien Comolli ha commentato il rinnovo contrattuale di Manuel Locatelli, sottolineando che si tratta di un ulteriore passo nel progetto della squadra. La firma del giocatore è stata confermata in un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sul contratto o sui termini economici. La decisione arriva dopo una serie di incontri tra le parti, e si inserisce in una strategia più ampia di rafforzamento del gruppo.

Damien Comolli ha commentato il rinnovo di Manuel Locatelli esprimendo grande soddisfazione in vista dei progetti futuri. Le parole di Comolli. «Tutti noi ricordiamo quando Manuel al suo arrivo nel 2021 raccontava con grande emozione di essere sempre stato un tifoso della Juventus – ha voluto sottolineare Damien Comolli, CEO L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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