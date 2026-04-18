Juventus-Bologna Yildiz verso la panchina | probabili formazioni e orario tv

La 33ª giornata di Serie A prevede la partita tra la Juventus e il Bologna all'Allianz Stadium di Torino. La sfida si svolgerà nella serata di domenica e sarà trasmessa in televisione. Yildiz potrebbe essere impiegato in panchina, mentre le formazioni ufficiali sono ancora da definire. L'incontro si inserisce in un turno che vede le squadre impegnate nel campionato italiano.

T orino, 18 aprile 2026 - Il Sunday Night della 33° giornata di Serie A vede la Juventus ospitare all'Allianz Stadium il Bologna. Dopo i successi con Genoa e Atalanta, la Vecchia Signora va a caccia del tris per legittimare il quarto posto e provare a fare un pensierino anche al terzo, in vista della sfida di settimana prossima contro il Milan. I rossoblù, però, hanno vinto sei delle ultime otto partite di campionato e cercano di voltare pagina dopo l'amaro esito in Europa League, strappando un risultato di prestigio per non mollare la speranza di qualificarsi alla prossima Conference League. In casa bianconera, tengono banco le condizioni di Kenan Yildiz: il turco si è allenato questa settimana si è allenato in gruppo solamente in occasione della rifinitura, a causa di un'infiammazione al ginocchio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Juventus-Bologna, Yildiz verso la panchina: probabili formazioni e orario tv Notizie correlate Juventus-Lazio, Yildiz recuperato. Probabili formazioni e orario tvTorino, 7 febbraio 2026 - Juventus-Lazio chiude il programma domenicale della 24ª giornata di Serie A. Leggi anche: Juventus-Galatasaray, Bremer e Yildiz dall'inizio? Probabili formazioni e orario tv Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Juve-Bologna, in dubbio presenza da titolare di Yildiz; Juventus: Yildiz rischia di saltare il Bologna; Juventus-Bologna, Yildiz in dubbio: si è allenato a parte, Spalletti spera; Juve, le condizioni di Yildiz: il ginocchio fa male e tra 10 giorni c'è il Milan... Juventus-Bologna, Yildiz verso la panchina: probabili formazioni e orario tvI bianconeri vogliono compiere un passo in avanti in ottica Champions. I rossoblù per mettersi alle spalle l'eliminazione dall'Europa League ... sport.quotidiano.net Probabili formazioni Juventus-Bologna: cosa filtra su Yildiz, riecco McKennie e novità OrsoliniProbabili formazioni Juventus Bologna - Le possibili scelte di Spalletti e Italiano per il match della 33^ giornata di Serie A ... fantamaster.it Juventus-Bologna: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming x.com Juventus-Bologna: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming facebook