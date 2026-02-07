juventus lazio yildiz recuperato probabili formazioni e orario tv

La partita tra Juventus e Lazio si gioca questa sera a Torino, chiudendo la 24ª giornata di Serie A. Yildiz, che era in dubbio, è tornato a disposizione e sarà in campo. La sfida si svolge alle ore 20.45, e molti tifosi aspettano di vedere se i bianconeri riusciranno a vincere davanti al loro pubblico.

Torino, 7 febbraio 2026 - Juventus-Lazio chiude il programma domenicale della 24ª giornata di Serie A. I ragazzi di Luciano Spalletti, dopo aver rifilato quattro gol al Parma, vogliono vincere per mantenere il quarto posto e insidiare anche le squadre che stanno davanti. I biancocelesti sono tornati a vincere settimana scorsa contro il Genoa e ora cercano il bis per non mollare il sogno europeo. I precedenti. La Juventus è la squadra che ha vinto più partite casalinghe contro la Lazio in Serie A: 53 successi bianconeri, 19 pareggi e nove vittorie esterne. Madama ha trovato la rete in ciascuna delle ultime 12 gare interne contro la Lazio in campionato, realizzando una media di 2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Cagliari e Juventus si sfidano all'Unipol Domus in una partita importante per entrambe le squadre.

Dopo la batosta in Coppa Italia contro l'Atalanta, la Juventus si appresta a tornare in campo per la sfida contro la Lazio.

Argomenti discussi: La Juventus recupera Yildiz: va in panchina contro l'Atalanta; Yildiz recupera e gioca Juventus-Lazio? Le condizioni del turco in vista del posticipo di campionato e la gestione verso Inter e Galatasaray; Lazio, rinnovo e Inter: Yildiz, la settimana per consacrarsi alla Juve; Continassa, buone notizie per Spalletti: Yildiz è recuperato, va in panchina con l'Atalanta.

