Juventus-Galatasaray Bremer e Yildiz dall' inizio? Probabili formazioni e orario tv

Bremer e Yildiz sono in campo dall’inizio per la Juventus, che cerca di recuperare uno svantaggio pesante contro il Galatasaray. La squadra torinese affronta questa sfida con grande determinazione, sapendo che solo una vittoria può evitare l’eliminazione. La partita inizia alle 21:00 e viene trasmessa in diretta televisiva. I giocatori sanno che devono dare il massimo per sperare nella qualificazione.

Torino, 24 febbraio 2026 - Un'impresa. Quasi un miracolo sportivo. E' quello che serve alla Juventus per riuscire a rimontare il 5-2 rimediato a Istanbul nell'andata del playoff che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League. Il Galatasaray si presenta a questa sfida di ritorno con un largo vantaggio, acquisito con un super secondo tempo disputato all'Ali Sami Yen Sports Complex Rams Park, con la compagine turca capace di segnare quattro reti e di ribaltare l'1-2 dell'intervallo, grazie anche all'espulsione di Cabal. Cabal che, proprio come Cambiaso, dovrà saltare la partita dell'Allianz Stadium. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Galatasaray-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tvIl Galatasaray affronta la Juventus questa sera, martedì 17 febbraio, a Istanbul, dopo aver conquistato la qualificazione con una vittoria importante nel girone.

Galatasaray-Juventus, dubbi Thuram e Openda. Probabili formazioni e orario tvIl Galatasaray ha deciso di non far partire Thuram e Openda contro la Juventus, a causa di dubbi sulla loro condizione fisica.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Juve, problemi muscolari per Bremer: esce al 34'; Bremer infortunato, lascia il campo per Gatti: cosa è successo durante Galatasaray-Juve; Juve-Galatasaray, Spalletti fiducioso per il recupero di Bremer e Yildiz; Juve, altro infortunio per Bremer: problemi muscolari, deve uscire contro il Galatasaray.

Bremer e Yildiz verso la convocazione contro il Galatasaray!Arrivano buone notizie per la Juventus: Bremer e Yildiz in gruppo nell’allenamento di oggi, ci saranno contro il Galatasaray. generationsport.it

Bremer e Yildiz fanno sorridere la Juve, cosa è successo prima del GalatasarayLa Juventus è in campo per sostenere la rifinitura alla vigilia della gara di Champions League contro il Galatasaray, per il tecnico Luciano Spalletti sono arrivate notizie positive: Gleison Bremer e ... corrieredellosport.it

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti alla vigilia di Juventus-Galatasaray di Champions League #CalcioInPillole #Spalletti #Juventus #UCL - facebook.com facebook

Mistero Osimhen, la scelta del Galatasaray per spaventare la #Juventus x.com