Atalanta-Juventus dove vederla in tv e streaming | Palladino con Krstovic Spalletti lancia Boga centravanti Le formazioni ufficiali

Dopo le sfide europee e le sconfitte di Bologna e Fiorentina, la Serie A torna in campo con la partita tra Atalanta e Juventus. La gara si gioca presso il campo delle due squadre, con le formazioni ufficiali che vedono Palladino schierare Krstovic e Spalletti puntare su Boga come centravanti. La partita sarà visibile in televisione e streaming, senza variazioni rispetto ai canali abituali.

Archiviata la tre giorni europea (con la Serie A che rischia di essere eliminata dalle competizioni dopo le sconfitte di Bologna e Fiorentina), torna il campionato con Atalanta-Juventus, piatto.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Atalanta-Juventus, dove vederla (in tv e streaming): Palladino con Krstovic, Spalletti lancia Boga centravanti. Le formazioni ufficiali Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: Palladino conferma Krstovic. Spalletti lancia HolmAtalanta e Juventus si affrontano alla New Balance Arena per l'ultimo match del sabato della 32ª giornata di Serie A. Monaco-Juventus: dove vederla (tv e streaming), orario, calendario, classifica e le formazioni ufficialiLa Juventus, dopo aver battuto il Napoli, si prepara ad un altro delicato appuntamento.