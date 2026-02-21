Juventus-Como oggi in TV dove vederla in TV e streaming | orario e probabili formazioni

La partita tra Juventus e Como si disputa oggi alle 15:00 allo JStadium. La Juventus cerca punti importanti in casa, mentre il Como tenta di sorprendere in trasferta. L'incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, sia in TV che in streaming. I tifosi potranno seguire l’evento anche tramite l’app e il sito ufficiale della piattaforma. La sfida promette emozioni e colpi di scena fino al fischio finale.

Juventus-Como si gioca oggi alle 15:00 allo JStadium, con diretta esclusiva su DAZN in TV e in streaming. Spalletti probabilmente senza Bremer, Fabregas senza Paz.