Juventus-Bologna | dove vederla tv e streaming e probabili formazioni Spalletti punta su Boga-David

Questa sera si gioca il match tra Juventus e Bologna, valido per il posticipo di Serie A. La partita si può seguire in diretta sia in televisione che in streaming, con dettagli sui canali e le piattaforme disponibili. La Juventus cerca di mantenere la posizione in zona Champions League, mentre il Bologna si presenta con il nuovo assetto tattico di Spalletti, che ha deciso di puntare su Boga e David come possibili protagonisti della gara.

Juventus e Bologna scendono in campo per il posticipo di Serie A. I bianconeri sono ancora in zona Champions e possono respirare dopo la sconfitta del Como, ma devono provare ad allungare sui lariani e sulla Roma: gli uomini di Spalletti sono a quota 60 punti, a +2 sui comaschi e a +3 sui giallorossi. I felsinei hanno poco da chiedere al campionato soprattutto a seguito della cocente eliminazione in Europa League e sono a cinque punti di distanza dall'Atalanta settima.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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