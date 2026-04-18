Juventus-Bologna | dove vederla tv e streaming e formazioni Spalletti punta su Boga-David

Questa sera si gioca il match tra Juventus e Bologna, valido per il posticipo di Serie A. La partita sarà trasmessa in televisione e disponibile in streaming. La Juventus, ancora in zona Champions League, cerca di consolidare la posizione con la formazione che include alcuni cambi rispetto alle ultime partite, mentre il Bologna si presenta con la coppia d’attacco composta da Boga e David.

Juventus e Bologna scendono in campo per il posticipo di Serie A. I bianconeri sono ancora in zona Champions e possono respirare dopo la sconfitta del Como, ma devono provare ad allungare sui lariani e sulla Roma: gli uomini di Spalletti sono a quota 60 punti, a +2 sui comaschi e a +3 sui giallorossi. I felsinei hanno poco da chiedere al campionato soprattutto a seguito della cocente eliminazione in Europa League e sono a cinque punti di distanza dall'Atalanta settima.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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