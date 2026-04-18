Jonathan David si trova in una fase decisiva della sua stagione con la maglia della Juventus, con sei partite rimaste prima della pausa estiva. Il centravanti canadese deve dimostrare il suo valore in queste gare per evitare di essere tra i primi a lasciare la squadra durante la sessione di trasferimenti. La sua permanenza dipende dai risultati ottenuti nelle prossime sfide.

Jonathan David non ha più margini d’errore. Il centravanti canadese si trova davanti a un bivio brutale: sei partite per salvare una stagione anonima o diventare il primo sacrificato della rivoluzione estiva alla Continassa. Con Milik fuori gioco e Vlahovic tormentato dai polpacci, il destino dell’attacco della Juventus è scivolato quasi per inerzia tra le mani dell’ex Lille, che ora ha l’obbligo di rispondere presente. I numeri sono una condanna: il digiuno dal gol dura dal 1° febbraio, una macchia indelebile per chi è stato acquistato per garantire peso offensivo. Sette reti in 41 presenze sono un bottino troppo magro, specialmente se confrontato con l’impatto di Boga (4 gol in soli 11 match) o la costanza di Yildiz.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juve, ultima chiamata per David: sei partite per evitare il taglio estivo

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