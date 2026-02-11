Il 17 aprile si svolge l’ultima udienza davanti alla Corte di Cassazione nel caso di Daniele Severi. È l’ultimo tentativo per lui di evitare l’ergastolo, condannato per l’omicidio del fratello Franco avvenuto a Civitella nel giugno 2022. La sentenza finale potrebbe arrivare in quella data.

Il 17 aprile prossimo si terrà l’udienza finale davanti alla Corte di Cassazione nel caso di Daniele Severi, condannato all’ergastolo per l’omicidio del fratello Franco, avvenuto a Civitella nel giugno 2022. La difesa punta a ribaltare le sentenze di primo e secondo grado, sperando di dimostrare l’innocenza dell’ex autista di ambulanza, mentre la procura generale si oppone alla richiesta di revisione, sostenendo la validità delle condanne precedenti. La data del 17 aprile rappresenta l’ultima speranza per Daniele Severi di evitare l’ergastolo. Il caso, che ha scosso la comunità di Forlì e Civitella, ha visto già due sentenze di condanna per l’uomo, prima in Corte d’Assise a Forlì nel maggio 2024 e poi in Appello a Bologna nell’aprile 2025.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Severi Civitella

In un match decisivo, la Fiorentina affronta il Verona con l’obiettivo di evitare la retrocessione.

Venerdì sera al Bentegodi si gioca una partita cruciale tra Verona e Udinese, con importanti implicazioni per la classifica e la posizione di Zanetti sulla panchina.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Severi Civitella

Argomenti discussi: Il 17 aprile si va in Cassazione. Caso Severi, ultima chiamata per Daniele per evitare l’ergastolo; Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro - ANDI; Torino Comics cambia pelle; Save the date : 11 febbraio 2026, in Cassazione verrà discussa la sentenza Eternit bis.

Il 17 aprile si va in Cassazione. Caso Severi, ultima chiamata per Daniele per evitare l’ergastoloL’ex autista di ambulanze già condannato per aver decapitato il fratello Franco a Civitella nel giugno 2022 ... msn.com

Emofilia: il 17 aprile si celebra la Giornata MondialeEmofilia, insieme facciamo rete! è lo slogan scelto quest’anno dalla FedEmo (Federazione delle Associazioni Emofilici) per sottolineare l’importanza dell'impegno e della partecipazione di tutti, ... quotidianosanita.it

Ieri sera, tra una Diavola e una quattro stagioni, abbiamo risolto il caso tra Jerry Scotti e Fabrizio Corona... DA NICOLA PIZZERIA - Via Francesco Severi, 16 - Castellana Grotte (BA) Prenotazioni/asporto: 080/496 73 82 | 380.124 39 07 Mercoledì: riposo - facebook.com facebook