Juve Stabia in vantaggio | Mosti fulmina il Catanzaro al 18

Nel match tra Juve Stabia e Catanzaro, la squadra locale è passata in vantaggio al minuto 18 con un gol di Mosti. La partita si sta giocando in un clima di equilibrio e il risultato rimane aperto. La Juve Stabia ha preso il controllo fin dai primi minuti e al 18° minuto ha aperto le marcature.

Il punteggio vede la Juve Stabia in vantaggio per 1-0 sulla squadra di Catanzaro, con un gol messo a segno da Mosti al minuto 18 della sfida. L’incontro si sta disputando in questo sabato 18 aprile 2026 e il confronto tra le due formazioni è tuttora in corso. Schieramenti e dinamiche tattiche sul campo. La formazione guidata da Abate si è presentata con un modulo 3-5-2, affidando la porta a Confente. La linea difensiva è composta da Diakite, Dalle Mura e Giorgini, mentre il centrocampo vede protagonisti Carissoni, Mosti, Torrasi, Correia e Cacciamani. In attacco, la coppia è costituita da Pierobon e Gabrielloni. Sul banco della Juve Stabia siedono Signorini, Boer, Ricciardi, Varnier, Mannini, Battistella, Ciammaglichella, Maistro, Leone, Luz Dos Santos e Okoro.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Juve Stabia in vantaggio: Mosti fulmina il Catanzaro al 18 Juve Stabia - Südtirol 1-0 | I campani tornano a vincere grazie a MAISTRO | HIGHLIGHTS Serie BKT Notizie correlate SERIE B/ Juve Stabia, prezioso 2-2 a Palermo: Mosti nel finale riprende i rosaneroTempo di lettura: 2 minutiAllo stadio Barbera il Palermo era chiamato alla vittoria per riscattare la sconfitta di Monza, ma contro la Juve Stabia... Catanzaro, sfida Juve Stabia: il puzzle tattico tra infortuni e squalificheIl Catanzaro affronta oggi la sfida fuori casa contro la Juve Stabia, impegnato in un delicato momento di gestione della rosa dopo il recente... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cesena battuto 2 a 0 dalla Juve Stabia; Il Cesena gioca un tempo, la Juve Stabia vince e si allontana. Playoff a rischio; Il Venezia non scappa, esulta la Samp; La Juve Stabia supera il Cesena: 2-0. Le reti firmate da Varnier e Carissoni. Juve Stabia-Catanzaro 1-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Juve Stabia-Catanzaro di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net DIRETTA | Juve Stabia Catanzaro (risultato 1-0) video streaming tv: rete di Mosti! (Serie B, 18 aprile 2026)Presentazione della diretta Juve Stabia Catanzaro, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net TUTTI GLI AGGIORNAMENTI https://www.lacnews24.it/sport/serie-b-il-catanzaro-sfida-la-juve-stabia-alle-19-30-le-formazioni-ufficiali-e-le-mosse-dei-due-allenatori-live-dcl1gzij - facebook.com facebook - Juve Stabia 35ª giornata Serie B Menti 19:30 #AvantiAquile x.com