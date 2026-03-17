Al Barbera, il Palermo affronta la Juve Stabia in una partita valida per la trentunesima giornata di Serie B. I rosanero cercano una vittoria per riscattare la sconfitta di Monza, ma il match termina con un pareggio 2-2. Nel finale, Mosti segna un gol che permette alla Juve Stabia di pareggiare i conti.

Tempo di lettura: 2 minuti Allo stadio Barbera il Palermo era chiamato alla vittoria per riscattare la sconfitta di Monza, ma contro la Juve Stabia finisce 2-2 il match valido per la trentunesima giornata di Serie B. I rosanero partono aggressivi pressando ogni portatore di palla avversario, ma sono i campani a sbloccare la partita. Al 9? Okoro viene atterrato in area da Joronen in uscita e il direttore di gara assegna calcio di rigore: al minuto 11 dal dischetto Leone fa 0-1. Il Palermo subisce il colpo e fa fatica a riordinare le idee, ne approfitta la squadra ospite che continua ad attaccare. Al 25? il primo squillo dei rosanero con Augello che serve Pohjanpalo, ma la conclusione del finlandese viene deviata in corner da Confente. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - SERIE B/ Juve Stabia, prezioso 2-2 a Palermo: Mosti nel finale riprende i rosanero

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